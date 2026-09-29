MNC Sekuritas Gelar Emiten Talk Transforming Mobility Unlocking Growth Bersama VKTR

JAKARTA - MNC Sekuritas menghadirkan Emiten Talk yang membahas perkembangan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) melalui tema “Transforming Mobility, Unlocking Growth” pada Rabu (30/9/2026) pukul 17.00 WIB.

Sesi ini menghadirkan Investor Relations VKTR Putu Wahyu Suryawan dan Head of Research Retail MNC Sekuritas T Herditya Wicaksana untuk membahas perkembangan dan prospek VKTR dari sisi perusahaan maupun riset. Acara akan dipandu oleh Hendra Wardana sebagai host dan dapat disaksikan investor melalui akun Instagram @mncsekuritas.

Investor Relations VKTR Putu Wahyu Suryawan mengatakan bahwa VKTR tidak hanya berbicara mengenai berapa banyak kendaraan listrik yang dapat diproduksi, tetapi juga bagaimana kendaraan tersebut menjadi bagian dari ekosistem mobilitas yang lebih besar.

“Kami melihat peluang yang semakin luas di commercial EV, baik dari sisi bus, truck, maupun solusi mobilitas untuk operator dan pelaku usaha. Karena itu, strategi VKTR ke depan akan diarahkan pada pengembangan ekosistem yang mampu menghubungkan kendaraan, kebutuhan operasional, dan solusi mobilitas secara lebih terintegrasi,” ujar Putu.

Head of Research Retail MNC Sekuritas T Herditya mengatakan bahwa perkembangan industri mobilitas, terutama pada kendaraan listrik komersial menjadi salah satu hal yang menarik untuk dicermati seiring dengan perkembangan kebutuhan transportasi dan teknologi.

“Melalui Emiten Talk ini, investor dapat memperoleh informasi mengenai perkembangan bisnis VKTR sekaligus memahami bagaimana transformasi industri mobilitas dapat membuka peluang pertumbuhan ke depan,” ujar Herditya.