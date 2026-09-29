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MNC Sekuritas Resmikan Kantor Cabang Puri Botanical di Jakarta Barat

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 29 September 2026 |16:01 WIB
MNC Sekuritas Resmikan Kantor Cabang Puri Botanical di Jakarta Barat
MNC Sekuritas Resmikan Kantor Cabang Puri Botanical di Jakarta Barat
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JAKARTA - Di bawah kepemimpinan Direktur Utama Susy Meilina, MNC Sekuritas terus memperluas akses layanan investasi bagi masyarakat di berbagai daerah, salah satunya melalui peresmian Kantor Cabang MNC Sekuritas Puri Botanical pada Senin (28/9/2026). 

Peresmian ini turut memperkuat jaringan distribusi MNC Sekuritas menjadi 184 point of sales yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem, Branch Manager MNC Sekuritas Puri Botanical Dagna Azzahra Irianto, serta Perwakilan Investor MNC Sekuritas Cabang Puri Botanical Teguh Santoso.

Head of Retail Distribution & Business Development MNC Sekuritas Luqman El Hakiem mengatakan bahwa kehadiran MNC Sekuritas di Puri Botanical menjadi langkah strategis perseroan dalam mendekatkan akses investasi kepada masyarakat, khususnya di kawasan Jakarta Barat dan sekitarnya. Menariknya, kantor cabang ini menghadirkan sebuah pemandangan yang tidak biasa, berdampingan dengan showroom motor.

“Kalau biasanya kita datang ke showroom untuk memilih kendaraan yang ingin dibawa pulang, di sini masyarakat juga bisa datang untuk memilih ‘kendaraan’ menuju tujuan finansialnya. Bedanya, kendaraan investasi tidak menggunakan mesin, tetapi membutuhkan pengetahuan, strategi, dan konsistensi,” ujar Luqman. 

Branch Manager MNC Sekuritas Puri Botanical Dagna Azzahra Irianto mengatakan bahwa kehadiran kantor cabang di Puri Botanical bukan hanya mengenai penambahan jumlah jaringan, tetapi juga bagaimana MNC Sekuritas menciptakan titik akses investasi yang semakin dekat dengan aktivitas sehari-hari masyarakat.

“Yang menarik dari MNC Sekuritas Cabang Puri Botanical, di satu sisi terdapat showroom motor yang menawarkan kendaraan untuk mendukung mobilitas, sementara MNC Sekuritas hadir sebagai ‘showroom’ bagi masyarakat yang ingin membangun masa depan finansial. 

"Kami ingin investasi terasa semakin dekat, nyata, dan mudah diakses. Bagi kami, kantor cabang dan layanan digital bukanlah dua hal yang saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Ada investor yang membutuhkan konsultasi secara langsung, sementara ada pula yang lebih nyaman berinvestasi secara digital melalui MotionTrade. Kami ingin memberikan pilihan akses yang semakin luas bagi masyarakat,” ujarnya.

 

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