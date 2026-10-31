10 Saham Paling Cuan Pekan Ini saat IHSG Anjlok 7,03 Persen

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham dengan kenaikan tertinggi (top gainers) selama periode perdagangan 26–30 Oktober 2026. (Foto: Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat deretan saham dengan kenaikan tertinggi (top gainers) selama periode perdagangan 26–30 Oktober 2026. Capaian ini berbeda dengan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah pada pekan ini. IHSG ditutup turun 7,03 persen ke level 5.057 dari posisi 5.439 pada pekan sebelumnya.

Pada pekan ini, hanya satu emiten yang mencatatkan kenaikan lebih dari 80 persen, yakni PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT).

Sementara itu, saham PT Tempo Inti Media Tbk (TMPO) menjadi emiten dengan kenaikan paling rendah di antara saham yang masuk jajaran top gainers pekan ini, yakni sebesar 17,72 persen.

Mengutip data statistik BEI, Sabtu (31/10/2026), berikut daftar saham yang masuk jajaran top gainers pekan ini:

1. PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) melesat 83,33 persen ke level Rp11.