Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menaker: Kenaikan UMP Harus Makin Dekat Kebutuhan Hidup Layak

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |10:51 WIB
Menaker: Kenaikan UMP Harus Makin Dekat Kebutuhan Hidup Layak
Menaker soal Upah Minimum 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker). Yassierli mendorong perusahaan agar besaran upah minimum (UM) makin mendekati kebutuhan hidup layak (KHL). 

Menurutnya, kebijakan UM berpengaruh langsung pada daya beli pekerja dan keluarganya mulai dari belanja kebutuhan pokok, transportasi, hingga biaya tempat tinggal.

"Kami memandang KHL sangat penting sebagai patokan. Jika upah minimum sudah mendekati KHL, kenaikannya tentu tidak sama dengan daerah yang upah minimumnya masih jauh dari KHL," kata Yassierli dalam pernyataan resmi, Jumat (23/1/2026). 

Yassierli menjelaskan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, kebijakan kenaikan upah tidak lagi diseragamkan antar daerah. Besaran kenaikan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masing-masing wilayah serta posisi upah terhadap KHL.

"Sehingga daerah dengan jarak antara upah dan KHL yang masih besar dapat mendorong kenaikan upah yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang upahnya telah mendekati KHL," ujarnya.

Menaker juga memaparkan hasil penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dan perbandingannya dengan estimasi KHL. Dari perbandingan itu, kata dia, masih terlihat kesenjangan antar daerah, sebagian provinsi sudah mendekati KHL, sementara sebagian lainnya masih berada di bawah standar KHL.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/320/3195749//kadin-lsrD_large.jpg
Buruh Tuntut Revisi UMP 2026, Pengusaha Singgung Daya Saing dan Lapangan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194531//bsu_di_2026-aih8_large.jpg
BSU 2026 Rp600.000 Bakal Cair Lagi? Cek di bsu.kemnaker.go.id
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/338/3194298//demo_buruh-MHQv_large.jpg
Bubarkan Diri, Massa Buruh Bakal Lanjutkan Aksi 15 Januari di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/320/3193973//rupiah-UMvT_large.jpg
Segini Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi, Berapa di Daerahmu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193531//demo_buruh_ump_2026-Kyev_large.jpg
4 Fakta UMP 2026 Masih Ditolak Buruh, Segini Besaran Kenaikan yang Diminta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193513//ump_2026-y6Kz_large.jpg
Ini Daftar Kenaikan Upah Minimum 2026 Tertinggi dan Terendah Indonesia 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement