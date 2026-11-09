UU Pelindungan Ketenagakerjaan Batasi Waktu Lembur Pekerja Maksimal 4 Jam Sehari, Ini Rincian Upahnya

JAKARTA - Pemerintah membatasi waktu lembur pekerjaan maksimal 4 jam per hari atau 18 jam dalam satu minggu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Aturan mengenai batas waktu lembur tersebut tercantum dalam Pasal 116. Dalam ketentuan itu, pemberi kerja yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja normal wajib memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memperoleh persetujuan dari pekerja yang bersangkutan. Demikian dikutip dalam UU terbaru, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Selain itu, perintah kerja lembur harus diberikan secara tertulis dan/atau melalui media digital oleh pemberi kerja. Adapun batas waktu lembur ditetapkan paling lama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu.

Sementara itu, ketentuan waktu kerja normal dalam Pasal 115 UU tersebut ditetapkan selama 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk pola 6 hari kerja, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk pola 5 hari kerja. Lembur kerja dihitung apabila pemberi kerja tetap memberikan pekerjaan di luar waktu yang telah ditetapkan tersebut.

Tidak hanya mengatur batas waktu, pemerintah juga menetapkan ketentuan pembayaran upah lembur yang wajib dipenuhi perusahaan kepada pekerja.

Dalam Pasal 116 ayat (2), pembayaran upah lembur untuk jam pertama ditetapkan sebesar 1,5 kali upah sejam. Sementara itu, untuk setiap jam lembur berikutnya, perusahaan wajib membayar sebesar 2 kali upah sejam. Adapun perhitungan upah sejam didasarkan pada upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi 173.

Sebagai simulasi, jika seorang pekerja di DKI Jakarta mendapatkan upah setara UMP atau sekitar Rp5.729.876 per bulan maka memiliki upah per jam setara Rp33.121. Hal ini didapat dari upah pokok dibagi 173 sesuai UU Pelindungan Ketenagakerjaan.

Dalam ketentuan pembayaran lembur pada hari kerja biasa, jam pertama dibayarkan sebesar 1,5 kali upah sejam. Sementara itu, jam kedua dan seterusnya dibayarkan sebesar 2 kali upah sejam.

Artinya, apabila pekerja tersebut menjalani lembur selama satu jam, perusahaan wajib membayar tambahan upah sekitar Rp49.681. Jika lembur berlangsung selama dua jam, total upah lembur yang diterima menjadi sekitar Rp115.922. Sementara itu, untuk tiga jam lembur, pekerja berhak mendapatkan tambahan sekitar Rp182.163. Adapun jika pekerja menjalani lembur selama empat jam, total upah lembur yang harus dibayarkan perusahaan mencapai sekitar Rp248.405.

Selain itu, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur pembayaran upah lembur apabila pekerja diminta masuk pada hari istirahat mingguan maupun hari libur resmi, yang diatur dalam pasal 125.