Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

70 Persen Lulusan Vokasi Ditargetkan Terserap di Dunia Kerja

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |14:18 WIB
70 Persen Lulusan Vokasi Ditargetkan Terserap di Dunia Kerja
70 Persen Lulusan Vokasi Ditargetkan Terserap di Dunia Kerja (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan tingkat kebekerjaan lulusan pelatihan vokasi nasional mencapai 70 persen melalui transformasi Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Upaya ini dilakukan dengan menyesuaikan program pelatihan terhadap kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, transformasi BPVP diperlukan agar pelatihan vokasi tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta, tetapi juga memperbesar peluang mereka mendapatkan pekerjaan setelah menyelesaikan pelatihan.

"Melalui transformasi pelatihan vokasi nasional, kita memperluas akses dan meningkatkan kualitas agar mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan saat ini," ujar Yassierli dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu (10/10/2026). 

Untuk mengukur efektivitas pelatihan, Kemnaker akan menerapkan tracer study paling lambat dua bulan setelah peserta menyelesaikan pelatihan. Mekanisme ini digunakan untuk menelusuri rekam jejak alumni di pasar kerja sekaligus mengevaluasi hasil program vokasi.

Kemnaker juga mendorong penerapan model pelatihan berbasis kebutuhan industri atau demand driven. Melalui pendekatan tersebut, materi dan kompetensi yang diajarkan di balai pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sehingga lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan permintaan tenaga kerja.

Pelaksanaan program ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, pemerintah daerah, kawasan industri, hingga badan usaha milik negara (BUMN). Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat keterhubungan antara pelatihan vokasi dan kebutuhan perekrutan tenaga kerja.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/11/320/3247194/wamenaker-IwLR_large.jpg
Wamenaker Singgung Jangan Hanya Kejar Ijazah, Tantang Mahasiswa Ciptakan Lapangan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/320/3246802/kerja-eQNm_large.jpg
Masa Kerja Kontrak Maksimal 2 Tahun dan Outsourcing Hanya 5 Bidang pada UU Ketenagakerjaan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/07/320/3246461/said_iqbal-q3eL_large.jpg
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Buka Peluang Kenaikan Lebih Upah Tahunan Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/320/3246315/menaker-Mj3o_large.jpg
RI Punya UU Ketenagakerjaan Baru, Perusahaan Dilarang Tahan Ijazah Pekerja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/320/3246234/paripurna-Mqf8_large.jpg
Tok! DPR Sahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/28/320/3244635/pekerja-50Gd_large.jpg
Revisi UU Ketenagakerjaan, Mencari Titik Temu Perlindungan Pekerja dan Penciptaan Kerja
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement