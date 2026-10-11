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Wamenaker Singgung Jangan Hanya Kejar Ijazah, Tantang Mahasiswa Ciptakan Lapangan Kerja

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |13:15 WIB
Wamenaker Singgung Jangan Hanya Kejar Ijazah, Tantang Mahasiswa Ciptakan Lapangan Kerja
Wamenaker Singgung Jangan Hanya Kejar Ijazah, Tantang Mahasiswa Ciptakan Lapangan Kerja (Foto: Kemnaker)
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JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor meminta mahasiswa ketika melanjutkan ke perguruan tinggi tidak sekadar mencari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan ijazah. 

Wamenaker mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman kerja hingga peningkatan kompetensi agar mampu bersaing di dunia kerja maupun menciptakan lapangan kerja ketika lulus nanti. 

"Kepada mahasiswa, saya berpesan jangan hanya mengejar IPK dan ijazah, tetapi kejarlah kompetensi dan pengalaman. Jangan pula sekadar mencari pekerjaan, tetapi bangunlah kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja," kata Afriansyah dalam keterangan resmi, Sabtu (10/10/2026). 

Menurut Afriansyah, kolaborasi ini menunjukkan komitmen negara mendampingi pencari kerja sejak masa persiapan.

"Pemerintah tak lagi sekadar menerapkan konsep link and match, tetapi mengembangkannya menjadi Connect to Grow yang menghubungkan pendidikan, pelatihan, sertifikasi, hingga pasar kerja secara terintegrasi," ujarnya.

 

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