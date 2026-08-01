Wamenaker Ungkap Peluang Kerja di Luar Negeri Masih Besar, Masyarakat Diminta Kuasai Bahasa Asing

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menilai peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih terbuka lebar. Untuk memanfaatkan peluang tersebut, masyarakat khususnya peserta pelatihan vokasi didorong tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa asing sesuai negara tujuan.

Menurutnya, penguatan kemampuan bahasa perlu menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi karena menjadi salah satu persyaratan utama di sejumlah negara tujuan penempatan tenaga kerja.

"Ke depan, kemampuan bahasa perlu semakin diperkuat dalam pelatihan vokasi. Kebutuhan tenaga kerja di luar negeri cukup besar, sehingga peserta tidak hanya harus memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," ujar Afriansyah dalam keterangan resmi, Sabtu (1/8/2026).

Ia menjelaskan, pelatihan vokasi harus terus diselaraskan dengan kebutuhan pasar kerja agar lulusannya memiliki kompetensi yang relevan dan mampu bersaing, baik di dalam maupun luar negeri. Selain keahlian teknis, kemampuan bahasa dinilai menjadi nilai tambah bagi peserta yang ingin bekerja di luar negeri.

Afriansyah mencontohkan, calon pekerja yang akan bekerja di Jepang umumnya diwajibkan memiliki kemampuan bahasa Jepang minimal level N4 sebagai salah satu syarat dasar untuk penempatan kerja.