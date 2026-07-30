Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pacu Kerja Sama Ekonomi, Inggris Dukung Indonesia Masuk CPTPP

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |07:49 WIB
Pacu Kerja Sama Ekonomi, Inggris Dukung Indonesia Masuk CPTPP
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan UK Trade Commissioner for Asia Pacific Martin Kent di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai upaya untuk memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia dan Inggris yang terus menunjukkan perkembangan positif serta menjajaki langkah-langkah strategis dalam memperluas kolaborasi di berbagai sektor ekonomi yang menjadi kepentingan bersama.

Menko Airlangga berharap hubungan strategis Indonesia dan Inggris akan semakin erat, sejalan dengan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama di bidang ekonomi. Selain itu, disampaikan pula dukungan atas proses implementasi Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) yang telah ditandatangani pada Januari 2026 lalu.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan sejumlah prioritas Indonesia dalam implementasi EGP, yang mencakup penguatan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia, energi, investasi, serta transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

“Berbagai inisiatif tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi ekonomi kedua negara sekaligus mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7/2026).

Dia juga menjelaskan perkembangan proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

“Keikutsertaan Indonesia dalam CPTPP merupakan bagian dari strategi untuk memperluas akses pasar, memperkuat ketahanan rantai pasok, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambah dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/320/3232124/join_venture-p9xm_large.jpeg
Tempo Scan Group dan Raksasa Farmasi China Joint Venture Perkuat Lini Specialty Pharmaceutical
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230799/motogp_mandalika_2026-Z3UC_large.jpg
MotoGP Mandalika 2026 Berpotensi Beri Dampak Ekonomi Rp4,9 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/320/3230786/menko_airlangga-n30r_large.jpeg
Bertemu Presiden Xi Jinping, Menko Airlangga: RI Siap Kolaborasi Bangun Ekosistem AI Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/13/320/3229917/pertumbuhan-YaQT_large.jpg
Penyedia Marketplace dan Layanan Kurir Kolaborasi Bidik Pertumbuhan Penjual Daring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/320/3229516/menko_airlangga-l6X4_large.jpg
Menko Airlangga Pastikan Pusat Finansial Internasional Indonesia di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/320/3228358/menko_airlangga-wptn_large.jpg
Pemerintah Targetkan RI Jadi Anggota Penuh CPTPP pada 2027
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement