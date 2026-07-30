Pacu Kerja Sama Ekonomi, Inggris Dukung Indonesia Masuk CPTPP

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan UK Trade Commissioner for Asia Pacific Martin Kent di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai upaya untuk memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia dan Inggris yang terus menunjukkan perkembangan positif serta menjajaki langkah-langkah strategis dalam memperluas kolaborasi di berbagai sektor ekonomi yang menjadi kepentingan bersama.

Menko Airlangga berharap hubungan strategis Indonesia dan Inggris akan semakin erat, sejalan dengan komitmen kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama di bidang ekonomi. Selain itu, disampaikan pula dukungan atas proses implementasi Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) yang telah ditandatangani pada Januari 2026 lalu.

Lebih lanjut, Menko Airlangga menyampaikan sejumlah prioritas Indonesia dalam implementasi EGP, yang mencakup penguatan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia, energi, investasi, serta transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

“Berbagai inisiatif tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi ekonomi kedua negara sekaligus mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7/2026).

Dia juga menjelaskan perkembangan proses aksesi Indonesia ke Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

“Keikutsertaan Indonesia dalam CPTPP merupakan bagian dari strategi untuk memperluas akses pasar, memperkuat ketahanan rantai pasok, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambah dia.