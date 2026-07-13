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Penyedia Marketplace dan Layanan Kurir Kolaborasi Bidik Pertumbuhan Penjual Daring

Taufik Fajar , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |20:46 WIB
Penyedia Marketplace dan Layanan Kurir Kolaborasi Bidik Pertumbuhan Penjual Daring
Pertumbuhan Penjual Daring (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Platform marketplace lokal Toco menggandeng Lion Parcel untuk memperluas pilihan layanan logistik bagi pelaku usaha. 

Kolaborasi itu diharapkan memudahkan penjual mengatur pengiriman barang sekaligus meningkatkan daya saing usaha di tengah pertumbuhan perdagangan digital.

Chief Sales Officer Lion Parcel Arif Wibowo menyatakan, kerja sama tersebut bertujuan memperluas akses layanan logistik yang lebih inklusif bagi pelaku usaha di Indonesia. 

"Jadi transaksi jual beli online di Indonesia terus meningkat sehingga seller membutuhkan layanan logistik yang semakin fleksibel, kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka. Melalui kolaborasi ini, kami ingin menghadirkan pilihan layanan pengiriman yang lebih fleksibel agar seller dapat memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan sekaligus mengembangkan usahanya dengan lebih optimal,” kata Arif dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, kolaborasi tersebut juga menjadi strateginya memperluas distribusi layanan berbasis digital sekaligus menghadirkan proses pengiriman yang lebih mudah bagi penjual maupun pembeli di marketplace. 

Founder dan CEO Toco Arnold Sebastian Egg mengatakan, hal ini menjadi bagian dari pengembangan ekosistem marketplace agar semakin mendukung pertumbuhan penjual.

“Kami melihat kebutuhan seller terhadap pilihan logistik yang semakin beragam terus meningkat. Kehadiran Lion Parcel memberikan alternatif layanan pengiriman yang kompetitif sekaligus membantu seller menghadirkan pengalaman belanja yang lebih baik bagi pelanggan,” tutur Arnold. 

 

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