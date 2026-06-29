Dasco Panggil Pemerintah, DEN hingga BI

JAKARTA - Pimpinan DPR RI memanggil sejumlah petinggi Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Pemerintah hingga Bank Indonesia (BI), Senin (29/6/2026). Pemanggilan itu ditujukan untuk menggrlar Rapat Koordinasi (Rakor) pertumbuhan dan mitigasi ekonomi.

Adapun rakor itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Ia didampingi oleh pimpinan DPR RI lainnya seperti Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Pada hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini," kata Dasco usai rapat.

Dasco menyampaikan, rakor ini dihadiri oleh Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu, Deputi Gubernur BI Destry Damayanti, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, sampai Mensesneg Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Wakil Ketua DEN, Mari Elka Pangestu menyampaikan, pihaknya telah menyarankan Pemerintah untuk merespon terhadap berbagai perkembangan global maupun domestik.

"Dan apa langkah-langkah yang perlu dilakukan baik dari segi fiskal maupun dari segi moneter dan koordinasi antara fiskal dan moneter itulah yang kita bahas," kata Elka.