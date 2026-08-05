Menko Airlangga Tepis Rapuhnya Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis anggapan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tergolong rapuh (fragile) akibat tekanan sektor industri dan defisit perdagangan.

Airlangga menegaskan soal capaian pertumbuhan PDB sebesar 5,29 persen pada kuartal II-2026 serta 5,45 persen sepanjang semester I-2026 mencerminkan daya tahan nasional yang cukup solid di tengah guncangan geopolitik global.

"Ekonomi sedang ada ketidakpastian karena perang, dan yang perang kan siapa? Dalam satu tahun sepuluh bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kita masih menghadapi konflik Ukraina, Selat Hormuz, trade war, dan disrupsi teknologi, namun Indonesia masih mampu tumbuh 5,29 persen di triwulan II (2026) dan 5,45 persen di semester I-2026 yang merupakan salah satu capaian tertinggi di ASEAN," kata Airlangga Hartarto saat jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Seturut itu, Airlangga menyoroti bahwa angka 5,29 persen pada kuartal II-2026 tergolong baik mengingat tidak adanya momentum musiman besar seperti Ramadan dan Idulfitri yang mengerek pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama.

Dia juga menggarisbawahi struktur pertumbuhan ekonomi pada paruh pertama tahun ini ditopang oleh kinerja rantai pasok Pulau Jawa serta ekspansi kuat di sektor jasa dan konstruksi. Penguatan sektor konstruksi terakselerasi berkat dorongan pembiayaan program strategis tiga juta rumah yang diusung pemerintah.

"Pulau Jawa berkontribusi 56,4 persen terhadap PDB dan tumbuh 5,65 persen, sementara industri pengolahan tumbuh 4,52 persen, jasa akomodasi, makan minum melesat 10,6 persen, serta konstruksi tumbuh 6,68 persen yang didorong oleh penaikan anggaran pembiayaan perumahan dari Rp37,5 triliun menjadi Rp50 triliun," urai Airlangga.

Pemerintah, kata, Airlangga menaruh peningkatan perekonomian melalui percepatan belanja modal di kawasan industri serta pembangunan sektor-sektor unggulan. Semisal, sektor perumahan swadaya dan komersial yang diluncurkan di Batang, Jawa Tengah, melalui fasilitas FLPP dan kredit perumahan rakyat menjadi stimulus nyata di lapangan.