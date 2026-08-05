Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Respons Apindo soal Ekonomi Kuartal II-2026 5,29 Persen

Rohman Wibowo , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |18:04 WIB
Respons Apindo soal Ekonomi Kuartal II-2026 5,29 Persen
Ekonomi Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons positif capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 yang berada di level 5,29 persen secara tahunan. Meski demikian, Apindo memberi catatan kritis mengenai beratnya tantangan yang dihadapi sektor industri riil akibat gejolak biaya produksi hingga melemahnya permintaan ekspor.

"Kami tentu mengapresiasi data capaian pertumbuhan Q2 2026 yang mencapai 5,29 persen secara year on year. Capaian ini sangat positif dan perlu kita pastikan agar dapat bertahan, bahkan naik hingga akhir tahun," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo, Shinta Widjaja Kamdani dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).

Memasuki periode kuartal kedua, pelaku sektor riil harus menghadapi himpitan biaya produksi yang membengkak secara signifikan. Gejolak harga energi akibat konflik Selat Hormuz serta depresiasi nilai tukar rupiah berimbas langsung pada lonjakan harga bahan baku impor.

"Dari sisi sektor riil, Q2-2026 merupakan kuartal yang berat karena banyak industri mengalami cost-push inflation akibat imbas konflik di Selat Hormuz dan pelemahan nilai tukar terhadap peningkatan biaya produksi serta bahan baku impor," ujar Shinta.

Tekanan terhadap sektor industri kian diperparah oleh penurunan daya beli pasar global serta dinamika isu perdagangan internasional. Di dalam negeri, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) turut menahan laju konsumsi masyarakat sehingga menahan niat ekspansi dunia usaha.

"Sektor riil mengalami tekanan permintaan ekspor akibat konflik geopolitik dan isu perdagangan seperti investigasi AS terhadap Indonesia, sementara pasar domestik lambat karena kenaikan harga BBM sehingga kurang mendukung ekspansi kegiatan usaha," tutur Shinta.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pengusaha Apindo Ekonomi RI
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233951/menkeu_purbaya-KXzV_large.jpg
Purbaya Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/320/3233595/ekonomi_di_indonesia-LRSy_large.jpg
Indofood Raup Penjualan Rp 65,53 Triliun pada Semester I-2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/320/3233593/menko_airlangga-uH8l_large.jpg
Menko Airlangga Sebut Kawasan Industri Jadi Penggerak Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/278/3233417/mpmx_raup_laba-y6Za_large.jpg
MPMX Raup Laba Bersih Capai Rp336 Miliar, Naik 23 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/278/3233206/laba-mg21_large.jpg
BJBR Bukukan Laba Bersih Rp783 Miliar, Naik 58,8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/320/3233106/menko_airlangga-eouK_large.jpeg
Pacu Kerja Sama Ekonomi, Inggris Dukung Indonesia Masuk CPTPP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement