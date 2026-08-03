Purbaya Proyeksikan Ekonomi RI Tumbuh 6 Persen di 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan perekonomian nasional sepanjang 2026 akan tumbuh di kisaran angka 5,6-6 persen. Proyeksi ini di topang dari sinergi kebijakan pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Menkeu Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun akan dijaga dengan menjaga konsumsi atau daya beli masyarakat, peningkatan investasi, hingga belanja pemerintah yang belum direalisasikan hingga akhir tahun mendatang.

"Sinergi kebijakan antara lembaga anggota KSSK akan terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan. Dengan sinergi kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 diperkirakan berada pada kisaran 5,6 persen–6,0 persen year-on-year," ujarnya dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/7/2026).

Ketua KSSK itu menegaskan, belanja negara hingga akhir tahun akan diarahkan untuk mendukung konsumsi rumah tangga melalui program perlindungan sosial, stabilitas harga pangan dan energi, hingga stimulus diskon tarif transportasi selama periode libur sekolah.

Sementara dari sisi investasi, Purbaya menilai hingga akhir tahun akan tumbuh yag di topang oleh banyaknya proyek-proyek hilirisasi yang bernilai tambah tinggi dan belum direalisasikan saat ini. Proyeksi pertumbuhan investasi ini tercermin dari PMI manufaktur yang masih berada di level ekspansi.