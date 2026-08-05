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Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen di Kuartal II-2026 Ditopang Konsumsi Rumah Tangga

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |11:54 WIB
Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen di Kuartal II-2026 Ditopang Konsumsi Rumah Tangga
Ekonomi RI Tumbuh 5,29 Persen di Kuartal II-2026 Ditopang Konsumsi Rumah Tangga (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 mencapai 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) masih didorong kuat oleh konsumsi rumah tangga masyarakat.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M Edy Mahmud mengatakan, daya beli dan konsumsi masyarakat terus menunjukkan tren positif sepanjang periode tersebut.

"Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB adalah konsumsi rumah tangga," kata Edy, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

BPS merinci bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2026 mengalami peningkatan sebesar 5,06 persen yoy, sekaligus memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni mencapai 53,32 persen.

Komponen penopang terbesar kedua berasal dari sektor investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang berhasil tumbuh pesat sebesar 6,87 persen dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 29,36 persen.

 

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