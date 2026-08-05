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Menperin Ungkap Potensi Industri Alas Kaki RI

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |21:51 WIB
Menperin Ungkap Potensi Industri Alas Kaki RI
Menperin Agus (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan industri alas kaki Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk terus berkembang di masa depan. Hal itu didukung oleh besarnya kekuatan pasar dalam negeri, serta semakin terbukanya akses ekspor. 

"industri tekstil, kulit, dan alas kaki Indonesia bukanlah industri masa lalu, melainkan industri masa depan. Ini bukan industri biasa. Ini adalah industri yang menyentuh kehidupan jutaan keluarga, sekaligus menjadi wajah kita di pasar global," kata Agus saat membuka Indo Leather & Footwear (ILF) Expo 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Agus menilai, Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara lain yaitu besarnya pasar domestik sekaligus kuatnya peluang ekspor.

"Keuntungan kita itu, kita bisa outward looking, dengan penetrasi pasar-pasar ekspor, tapi juga kita punya kekuatan pasar domestik yang luar biasa, inward looking. Tidak banyak negara di dunia yang mempunyai keuntungan, advantage, outward sama inward looking. Oleh sebab itu, pembinaan dari sektor persepatuan ini menjadi sangat penting," ujarnya. 

Berdasarkan data BPS, Agus mengungkapkan sektor tekstil dan pakaian jadi hari ini menghidupi lebih dari 3,8 juta tenaga kerja, menjadi salah satu penyerap lapangan kerja terbesar di negeri ini. Dan di paruh pertama tahun ini, ekspornya menembus USD 4,85 miliar.

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