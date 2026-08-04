Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Industri Logistik Hadapi Tren Permintaan Layanan Pengiriman Barang Berbobot Ringan

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |21:40 WIB
Industri Logistik Hadapi Tren Permintaan Layanan Pengiriman Barang Berbobot Ringan
Industri Logistik (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Belanja online telah menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seiring dengan gaya hidup masyarakat yang mengutamakan kepraktisan.  

Produk seperti fesyen, skincare, aksesori, perlengkapan gadget, hingga alat tulis kini lebih sering dibeli secara online karena lebih mudah dan efisien. Menariknya, banyak barang-barang tersebut ternyata memiliki bobot kurang dari 300 gram.

Akan tetapi dalam proses pengiriman, pelanggan sering kali dikenakan tarif minimum 1 kilogram (kg), sehingga biaya ongkir tidak sebanding dengan berat paket yang dikirim. 

Tren tersebut memengaruhi kebutuhan layanan logistik yang terus berkembang. Semakin banyak pelanggan yang mengirimkan paket ringan sehingga membutuhkan layanan logistik yang sesuai. 

"Pengiriman paket ringan meningkat, namun banyak pelanggan mengeluh karena bayar ongkirnya tetap untuk 1 kg yang dirasa kurang efisien, bahkan beberapa pelanggan menyebutnya bayar angin," kata Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026). 

Melihat kebutuhan tersebut, Lion Parcel pun menghadirkan layanan baru khusus untuk pengiriman paket ringan di bawah 300 gram. 

Data internal Lion Parcel menunjukkan bahwa banyak barang yang umum dikirim masyarakat ternyata memiliki bobot di bawah 300 gram. Namun banyak pelanggan tidak mengetahui berat asli paket yang akan dikirimkan. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/320/3118312/industri_logistik-hbHE_large.jpg
Berkah Bagi Industri Logistik, Tren Belanja Online Diprediksi Naik 50% pada Ramadhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/11/3040214/jasa_logistik-2d6j_large.jpg
Ketahui 10 Keunggulan Jasa Logistik Ini Sebelum Memilih Partner Pengiriman Anda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/320/3232165//pengiriman_motor-ZNO1_large.jpg
Angkutan Logistik Meningkat Saat Libur Kuliah, 1.425 Motor Dikirim dari Yogyakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/01/320/3227520//kai_logistik-fkA9_large.jpg
Pengiriman Barang Berpendingin Kereta Api Tembus 9.352 TEUs hingga Mei 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/28/320/3226953//logistik-Ss5C_large.jpg
Kontribusi Rp1.700 Triliun, Ini Tantangan Sektor Logistik di Tengah Gejolak Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226556//kalog-ABnW_large.jpg
Libur Sekolah, Pengiriman Motor Pakai Kereta Diproyeksi Naik hingga 3 Kali Lipat
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement