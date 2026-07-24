Angkutan Logistik Meningkat Saat Libur Kuliah, 1.425 Motor Dikirim dari Yogyakarta

Pengiriman sepeda motor dari Yogyakarta menuju berbagai daerah mengalami lonjakan pada akhir Juni hingga pertengahan Juli 2026. (Foto :Okezone.com/KAI)

JAKARTA – Pengiriman sepeda motor dari Yogyakarta menuju berbagai daerah mengalami lonjakan pada akhir Juni hingga pertengahan Juli 2026. Peningkatan tersebut didorong tingginya mobilitas masyarakat, terutama mahasiswa yang kembali ke daerah asal setelah menyelesaikan aktivitas perkuliahan.

Berdasarkan data layanan pengiriman barang ritel, sebanyak 1.425 unit sepeda motor dengan total volume 203 ton dikirim dari Yogyakarta selama periode tersebut. Jumlah itu meningkat dibandingkan rata-rata pengiriman pada awal Juni.

Manajer Wilayah Tengah KAI Logistik, Yudhi Kurniawan, mengatakan lonjakan pengiriman mulai terjadi sejak pekan ketiga Juni dan berlangsung hingga pekan kedua Juli 2026.

"Selama masa tersebut, rata-rata pengiriman motor meningkat dari sekitar 250 unit per minggu pada awal Juni menjadi sekitar 356 unit per minggu. Jika pada hari biasa rata-rata pengiriman mencapai sekitar 36 motor per hari, selama periode tersebut meningkat menjadi sekitar 47 motor per hari, bahkan mencapai sekitar 52 motor per hari pada pekan terakhir Juni," ujar Yudhi, Jumat (24/7/2026).

Menurut dia, tingginya pengiriman sepeda motor merupakan pola musiman yang terjadi hampir setiap tahun seiring meningkatnya perpindahan mahasiswa dan masyarakat dari Yogyakarta ke berbagai daerah.