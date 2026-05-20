HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekspansi Industri Logistik, Kini Perkuat Infrastruktur Pergudangan

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |16:37 WIB
Industri logistik memperkuat strategi bisnisnya dengan mengembangkan infrastruktur pergudangan. (foto ;okezone.com/KAI Logistik)
JAKARTA - Industri logistik memperkuat strategi bisnisnya dengan mengembangkan infrastruktur pergudangan. Pengembangan tersebut mencakup pembangunan gudang finished goods di Bandung dan Purwokerto yang ditargetkan rampung pada September 2026.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti, menjelaskan pengembangan lini bisnis ini menjadi langkah untuk memperluas kapabilitas layanan.

“Langkah ini untuk menghadirkan layanan logistik yang beragam, mulai dari distribusi, layanan pra-purna, hingga layanan penunjang logistik lainnya. Dengan penguatan sektor pergudangan, kami tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan distribusi, tetapi juga sebagai bagian penting dalam ekosistem logistik nasional yang mampu memberikan solusi logistik bagi pelanggan,” ujarnya, Rabu (20/5/2026).

Pengembangan ini disiapkan untuk menjawab kebutuhan industri akan fasilitas logistik yang semakin modern, efisien, dan sesuai dengan karakteristik komoditas. Gudang yang akan dibangun merupakan fasilitas finished goods untuk gudang makanan, gudang chemical, area perkantoran, serta fasilitas penunjang lainnya guna memastikan operasional berjalan optimal dan memenuhi standar keamanan serta kualitas yang dibutuhkan pelanggan.

“Selain modern, gudang ini kami rancang dengan keunggulan fasilitas cold storage guna menjaga ketahanan dan kualitas bahan pangan selama proses penyimpanan, serta pemanfaatan solar panel sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan dukungan terhadap operasional yang lebih ramah lingkungan,” lanjut Aniek.

