Pengiriman Sapi dari Jawa Timur ke Jakarta Bakal Gunakan Kereta Api

JAKARTA – Pengiriman hasil bumi dan hewan ternak bakal menggunakan moda transportasi kereta api, untuk meningkatkan efisiensi pengiriman logistik dari daerah produksi menuju wilayah konsumsi. Pengiriman tahap awal akan difokuskan untuk komoditas sapi dari Banyuwangi, Jawa Timur menuju Jakarta.

Pengembangan distribusi ini dilakukan melalui kerja sama antara PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) dan Bogantara Indo Transport. Skema tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas layanan angkutan logistik untuk komoditas pangan dan peternakan yang selama ini lebih banyak menggunakan transportasi darat.

Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan mengatakan pengangkutan hasil bumi dan ternak menjadi tantangan baru karena membutuhkan penyesuaian sarana angkut dan sistem distribusi yang berbeda dibanding logistik umum.

“Komoditas pangan dan ternak membutuhkan penanganan khusus, sehingga diperlukan penyesuaian pada sistem pengangkutan termasuk pengembangan gerbong dan kontainer yang disesuaikan untuk distribusi dalam jumlah besar,” ujar Yuskal, Minggu (10/5/2026).

Pada tahap awal, pengiriman akan dilakukan melalui rute Stasiun Ketapang, Banyuwangi menuju Stasiun Jakarta Gudang. Selain sapi, peluang pengangkutan komoditas pangan lainnya juga masih terbuka mengikuti kebutuhan pasar.