KAI Logistik Kelola Pengiriman 3.133 Ton Selama Periode Lebaran 2026, Naik 50%

JAKARTA - PT KAI Logistik mengangkut sekitar 3.133 ton dengan total 144.342 koli barang pada periode arus mudik 10-17 Maret 2026 dan arus balik pada 25-31 Maret 2026. Secara volume, capaian ini naik 50% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

VP of Corporate Secretary KAI Logistik Dwi Wulandari mengungkapkan, pada periode mudik dan arus balik Idulfitri 2026, komoditas terbanyak yang dikirimkan mencakup paket sebanyak 127.328 paket, diikuti 7.144 hewan ekor hewan peliharaan, dan 6.786 unit sepeda motor.

"Peningkatan ini menjadi bukti nyata semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan KAI Logistik," kata Dwi di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Peningkatan paling signifikan tercatat pada layanan pengiriman hewan peliharaan, yang tumbuh sebesar 70%, yakni dari 4.182 ekor pada 2025 menjadi 7.144 ekor pada 2026.

Kenaikan ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan pelanggan terhadap layanan pengiriman hewan peliharaan KAI Logistik yang mengedepankan aspek animal welfare, keamanan, serta kenyamanan selama perjalanan.