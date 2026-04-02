Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KAI Logistik Kelola Pengiriman 3.133 Ton Selama Periode Lebaran 2026, Naik 50%

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |11:58 WIB
KAI Logistik Kelola Pengiriman 3.133 Ton Selama Periode Lebaran 2026, Naik 50%
KAI Logistik Kelola Pengiriman 3.133 Ton Selama Periode Lebaran 2026, Naik 50% (Foto: KAI Logistik)
A
A
A

JAKARTA - PT KAI Logistik mengangkut sekitar 3.133 ton dengan total 144.342 koli barang pada periode arus mudik 10-17 Maret 2026 dan arus balik pada 25-31 Maret 2026. Secara volume, capaian ini naik 50% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

VP of Corporate Secretary KAI Logistik Dwi Wulandari mengungkapkan, pada periode mudik dan arus balik Idulfitri 2026, komoditas terbanyak yang dikirimkan mencakup paket sebanyak 127.328 paket, diikuti 7.144 hewan ekor hewan peliharaan, dan 6.786 unit sepeda motor. 

"Peningkatan ini menjadi bukti nyata semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan KAI Logistik," kata Dwi di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Peningkatan paling signifikan tercatat pada layanan pengiriman hewan peliharaan, yang tumbuh sebesar 70%, yakni dari 4.182 ekor pada 2025 menjadi 7.144 ekor pada 2026. 

Kenaikan ini menunjukkan semakin tingginya kepercayaan pelanggan terhadap layanan pengiriman hewan peliharaan KAI Logistik yang mengedepankan aspek animal welfare, keamanan, serta kenyamanan selama perjalanan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement