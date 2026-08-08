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4 Fakta Ekonomi RI Hanya Tumbuh 5,29 Persen

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |10:16 WIB
4 Fakta Ekonomi RI Hanya Tumbuh 5,29 Persen
Ekonomi Indonesia (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,29 persen pada kuartal II-2026. 

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II sebesar 5,29 persen secara year on year (yoy)," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud di Jakarta.

Berikut fakta-fakta Ekonomi RI hanya tumbuh 5,29 persen yang dirangkum Okezone, Sabtu (8/6/2026). 

1. Daya Beli Masyarakat

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M Edy Mahmud mengatakan, daya beli dan konsumsi masyarakat terus menunjukkan tren positif sepanjang periode tersebut.

"Komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi terbesar pada PDB adalah konsumsi rumah tangga," kata Edy, Jakarta.

2. Konsumsi Rumah Tangga Naik

BPS merinci bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2026 mengalami peningkatan sebesar 5,06 persen yoy, sekaligus memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yakni mencapai 53,32 persen.

Komponen penopang terbesar kedua berasal dari sektor investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang berhasil tumbuh pesat sebesar 6,87 persen dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 29,36 persen.  

 

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