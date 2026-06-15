Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siap-Siap! Tenaga Kerja Indonesia Bisa Bekerja di Eropa

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |18:05 WIB
Siap-Siap! Tenaga Kerja Indonesia Bisa Bekerja di Eropa
Siap-Siap! Tenaga Kerja Indonesia Bisa Bekerja di Eropa (Foto: Airlangga/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menindaklanjuti pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Jerman yang berlangsung di Istana Negara pada Senin (15/6/2026).

Salah satu poin krusial yang kini tengah digodok adalah pemanfaatan peluang kerja sama di sektor sumber daya manusia dan ketenagakerjaan guna menyongsong implementasi perjanjian perdagangan EU-CEPA.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, delegasi bisnis Jerman memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapan tenaga kerja asal Indonesia. 

Langkah ini dipandang sebagai solusi strategis bagi Jerman yang saat ini tengah menghadapi tantangan demografi berupa penurunan jumlah generasi muda di negara mereka.

Pemerintah secara resmi telah menawarkan skema penempatan tenaga kerja nasional dalam forum komisi bersama yang dijadwalkan berlangsung pada paruh kedua tahun ini. Program tersebut nantinya tidak hanya fokus pada perekrutan, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas melalui berbagai pusat pelatihan terpadu.

"Jadi mereka ingin memanfaatkan itu dan tadi saya tawarkan rencana dua pihak untuk penempatan tenaga kerja ataupun pelatihan di bulan September mendatang," ujar Airlangga selepas pertemuan dengan delegasi Jerman di Kantor Kementerian Perekonomian.

Rencana besar ini diharapkan menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui pengiriman tenaga kerja terampil ke pusat industri terbesar di Uni Eropa. Untuk menjamin efektivitas program di lapangan, pemerintah secara khusus memberikan mandat kepada sektor swasta untuk mengawal teknis pelaksanaannya.

Pihak kementerian menilai keterlibatan asosiasi pengusaha sangat penting untuk menjembatani kebutuhan industri di Jerman dengan ketersediaan tenaga kerja di Tanah Air. Oleh karena itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia diminta untuk mengambil peran sentral sebagai koordinator utama dari sisi dunia usaha.

"Tadi saya minta langsung kepada Ketua Umum Kadin untuk mengorganisir hal tersebut," tegas Airlangga.

Dalam momen bersamaan pertemuan dengan delegasi Jerman, Kadin Indonesia menyambut positif inisiatif pemerintah tersebut sebagai bagian dari optimalisasi perjanjian EU-CEPA yang sedang dalam proses ratifikasi. Jerman, sebagai kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Uni Eropa, dinilai memiliki antusiasme yang sangat besar untuk memperluas cakupan investasi dan kemitraan ekonomi dengan Indonesia.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/455/3218399/rupiah-Sz5L_large.jpg
Ada Bantuan TKM Pemula 2026 Rp5 Juta, Ini Syarat dan Cara Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/455/3217048/napi-qi4r_large.jpg
Mantan Narapidana Disiapkan Masuk Pasar Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/320/3215794/menaker-oJng_large.jpg
3 Fakta Pekerja Outsourcing Dibatasi Hanya 6 Sektor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215598/tenaga_kerja-sThe_large.jpg
Implementasi B50 Akan Serap Tenaga Kerja hingga 1,9 Juta Orang di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/320/3215347/menaker-FNp5_large.jpg
Ada Diskon Iuran JKK dan JKM 50 Persen untuk Pekerja Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/320/3214739/ai-q7Bg_large.jpeg
Baru 27 Persen Pekerja RI Punya Keterampilan Digital, Jauh di Bawah Standar Global 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement