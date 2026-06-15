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Prabowo Ajak Jerman Investasi Hilirisasi hingga Kendaraan Listrik di RI

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |17:01 WIB
Prabowo Ajak Jerman Investasi Hilirisasi hingga Kendaraan Listrik di RI
Prabowo Ajak Jerman Investasi Hilirisasi hingga Kendaraan Listrik di RI (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengajak Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier untuk investasi di kendaraan listrik hingga industri semikonduktor di Indonesia. Hal ini diungkapkan Prabowo usai bertemu Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (15/6/2026).

"Indonesia mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi di sektor-sektor yang penting di Indonesia. Contoh di bidang transisi energi, di bidang hilirisasi industri, di bidang kendaraan karena kita akan menuju kepada kendaraan listrik, serta pengembangan industri semikonduktor," ujar Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan bahwa kunjungan kenegaraan Presiden Steinmeier menjadi momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh ketidakpastian. Kunjungan ini sekaligus menandai dimulainya peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jerman yang akan berlangsung pada 2027 mendatang.

"Kunjungan ini juga merupakan momentum penting di tengah dinamika global yang semakin penuh dengan ketidakpastian. Penguatan dan keberlanjutan kemitraan Indonesia dan Jerman tentunya menjadi prioritas. Kunjungan ini juga mengawali peringatan 75 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jerman pada tahun 2027 yang akan datang," ujarnya.

Kedua kepala negara membahas penguatan kerja sama di bidang ekonomi, investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenagakerjaan. 

Prabowo menekankan pentingnya hubungan strategis antara Indonesia dan Uni Eropa dan berharap perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dapat segera mencapai hasil yang substansial.

“Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara,” ungkap Presiden.

 

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