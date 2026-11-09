Kontrak Kerja PKWT Maksimal 2 Tahun, Hanya Berlaku untuk Pekerjaan Tertentu

Pemerintah membatasi masa berlaku Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal dua tahun. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Pemerintah membatasi masa berlaku Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal dua tahun dan hanya memperbolehkannya untuk jenis pekerjaan tertentu. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Pembatasan masa berlaku PKWT tercantum dalam Pasal 82 Bagian Kedua UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut, pemerintah menetapkan jangka waktu penyelesaian suatu pekerjaan tertentu paling lama dua tahun. Perjanjian tersebut dapat diperpanjang maksimal dua kali dengan jangka waktu masing-masing perpanjangan paling lama satu tahun.

UU tersebut juga mewajibkan pemberi kerja dan pekerja membuat perjanjian PKWT secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Apabila perjanjian kerja tidak dibuat secara tertulis, hubungan kerja tersebut dikategorikan sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Selain membatasi masa kontrak, UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga melarang perusahaan menerapkan masa percobaan kerja bagi pekerja PKWT. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2).

Sementara itu, Pasal 87 mengatur bahwa PKWT hanya dapat diterapkan untuk pekerjaan yang berdasarkan jenis, sifat, atau kegiatannya diperkirakan selesai dalam waktu tertentu.