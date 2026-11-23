Bahlil Buka Opsi Negara Kuasai 70 Persen Saham Perusahaan Tambang

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi, Bahlil Lahadalia membuka opsi untuk menguasai 70 persen saham perusahaan tambang atau memastikan 70 persen pendapatan dari kegiatan pertambangan masuk ke kas negara. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pemerintah membuka opsi untuk menguasai 70 persen saham perusahaan tambang atau memastikan 70 persen pendapatan dari kegiatan pertambangan masuk ke kas negara. Kebijakan tersebut tengah dirumuskan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara memperoleh manfaat lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi, Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah sedang mengkaji dua skema untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Opsi pertama adalah meningkatkan kepemilikan saham negara di perusahaan tambang hingga 70 persen. Sementara opsi kedua adalah mengatur agar 70 persen pendapatan perusahaan tambang menjadi bagian negara.

Bahlil menegaskan, kedua skema tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menghasilkan keputusan final. Namun, pemerintah menginginkan porsi pendapatan negara dari sektor pertambangan mencapai minimal 70 persen.

"Tetapi yang akan datang ke depan, kita akan menata apakah opsinya 70 persen dikuasai oleh negara sahamnya, atau pendapatannya. Kami akan merumuskan, tapi ini belum final, tapi kalau pendapatannya sudah harus 70 persen oleh negara," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (23/11/2026).

Selama ini, kontribusi perusahaan tambang terhadap penerimaan negara berasal dari berbagai kewajiban, termasuk pembayaran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).