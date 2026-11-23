PPRE Kantongi Kontrak Baru Rp1,7 Triliun, 98 Persen dari Sektor Tambang dan Konstruksi

T PP Presisi Tbk (PPRE) mencatatkan perolehan kontrak baru konsolidasian sebesar Rp1,7 triliun hingga kuartal III 2026. (Foto: Okezone.com/PPRE)

JAKARTA – PT PP Presisi Tbk (PPRE) mencatatkan perolehan kontrak baru konsolidasian sebesar Rp1,7 triliun hingga kuartal III 2026. Sebanyak 98 persen dari total kontrak tersebut berasal dari segmen jasa pertambangan dan konstruksi.

Perolehan kontrak baru tersebut sejalan dengan fokus bisnis perusahaan pada sektor pertambangan dan konstruksi. PPRE juga tengah menjajaki sejumlah peluang kemitraan strategis untuk memperluas cakupan layanan dan memperoleh proyek baru.

Dari sisi keuangan, PPRE membukukan pendapatan konsolidasian sebesar Rp3,33 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut meningkat 20,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,77 triliun.

Pertumbuhan pendapatan tersebut ditopang oleh aktivitas operasional dan pelaksanaan proyek di berbagai lini bisnis perusahaan. Selain peningkatan pendapatan, PPRE juga mencatatkan perkembangan positif dari sisi profitabilitas.

Direktur Utama PT PP Presisi Tbk, Rizki Dianugrah, mengatakan perusahaan masih mampu mencatatkan pertumbuhan pendapatan dan memperoleh kontrak baru di tengah dinamika ekonomi dan tantangan industri.