Daftar 6 Proyek Strategis Perkuat Infrastruktur Gas Bumi di RI

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) atau PGN memperluas pemanfaatan gas bumi melalui pengembangan jaringan gas rumah tangga (jargas) dan penambahan pelanggan di berbagai wilayah. Sepanjang 2026, Subholding Gas Pertamina ini menargetkan potensi 50.000 sambungan rumah tangga di tujuh provinsi dan 11 kota.

Pengembangan jargas ini masuk ke dalam enam inisiatif strategis yang dipaparkan dalam Public Expose Tahunan 2026. Hingga September 2026, pengembangan jargas telah mencakup jaringan pipa sepanjang 280 kilometer dengan potensi sambungan sebanyak 36.401 rumah tangga.

"Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya PGN memperluas pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi bagi masyarakat," kata Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Saat ini, PGN memperkuat infrastruktur dan memperluas pasar gas bumi melalui enam inisiatif strategis yang dijalankan sepanjang 2026. Inisiatif tersebut diarahkan untuk meningkatkan keandalan dan fleksibilitas pasokan, mengembangkan infrastruktur energi, mendiversifikasi sumber energi, serta memperluas akses gas bumi bagi pelanggan.

Termasuk pengembangan jargas, PGN memaparkan perkembangan enam inisiatif strategis yang mencakup pembangunan fasilitas LNG Teluk Lamong, New West Java Regasification, fasilitas injeksi biomethane Pagardewa, program customer attachment serta pembangunan pipa minyak Cikampek-Plumpang.

Fajriyah menyampaikan bahwa pelaksanaan berbagai inisiatif tersebut merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk memperkuat bisnis inti, mengembangkan peluang pertumbuhan baru, serta mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.

Pada 2026, PGN mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar USD 353 juta, yang sebagian besar diarahkan untuk pengembangan bisnis hilir dan infrastruktur pendukung. Hingga September 2026, realisasi capex mencapai USD 151 juta.

“Pengembangan proyek-proyek strategis merupakan bagian dari upaya PGN memperkuat keandalan infrastruktur dan memperluas pemanfaatan gas bumi. Kami menjalankan investasi secara terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan, kesiapan proyek, dan aspek keekonomian agar setiap pengembangan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional,” ujar Fajriyah.

Dalam memperkuat rantai pasok LNG, PGN mempersiapkan pembangunan fasilitas Flat Bottom LNG Tank di Teluk Lamong, Jawa Timur, dengan kapasitas yang direncanakan sebesar 30 BBTUD.

Hingga September 2026, progres fisik proyek mencapai 0,9% dan ditargetkan memasuki tahap commissioning pada kuartal II 2028. Pengembangan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas pengelolaan LNG untuk mendukung kebutuhan pasokan gas bumi.

Penguatan infrastruktur pasokan juga dilakukan melalui proyek New West Java Regasification, yang disiapkan untuk mendukung rencana penambahan kapasitas regasifikasi hingga 500 MMSCFD. Proyek tersebut mencakup pembangunan pipa interkoneksi sepanjang sekitar 28 kilometer yang menghubungkan Teluk Jakarta menuju Muara Bekasi.

Infrastruktur ini diharapkan dapat meningkatkan fleksibilitas dan keandalan penyaluran gas bumi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan PGN di wilayah Jawa bagian barat. Proyek New West Java Regasification ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal III 2028.

Sejalan dengan pengembangan bisnis rendah karbon, PGN juga mengembangkan fasilitas injection point biomethane di Pagardewa, Sumatera Selatan, dengan kapasitas 1,2 BBTUD. Hingga September 2026, progres fisik proyek telah mencapai 76,6% dan ditargetkan memasuki tahap commissioning pada kuartal I 2027.

Pengembangan fasilitas tersebut diarahkan untuk mendukung pemanfaatan potensi biomethane melalui infrastruktur gas bumi, sekaligus membuka peluang diversifikasi portofolio energi PGN ke depan.