Mengintip Offtake Station Sunyaragi hingga Gas Bumi Disalurkan

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina menjaga keandalan penyaluran gas bumi kepada lebih dari 40 ribu pelanggan rumah tangga dan pelaku usaha di Cirebon melalui optimalisasi infrastruktur, termasuk Offtake Station Sunyaragi.

Optimalisasi fasilitas offtake merupakan bagian dari pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dalam mendukung penyaluran gas bumi hingga ke pelanggan.

"Setiap tahapan operasional di Offtake Sunyaragi dijalankan sesuai prosedur dan standar keselamatan yang berlaku, sehingga gas bumi yang dialirkan ke pelanggan senantiasa aman dan andal selama 24 jam," kata Pjs. Area Head PGN Cirebon Rhomy Adhy Prastiyo dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Offtake Station Sunyaragi memiliki kapasitas sebesar 5 MMSCFD dengan volume penyaluran gas bumi mencapai 4,8 MMSCFD. Pengelolaan fasilitas didukung oleh pemantauan operasional secara berkala, pemeliharaan peralatan, serta penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan, dan lingkungan (HSSE).

"PGN juga memastikan kesiapsiagaan personel dan prosedur penanganan kondisi darurat sebagai bagian dari pengelolaan risiko operasional," katanya.

Melalui fasilitas ini, gas bumi melewati sejumlah tahapan, antara lain pengaturan tekanan (pressure regulation), pengukuran volume (metering), serta proses odorisasi atau pemberian zat pembau khas gas bumi. Setiap tahapan tersebut menjadi bagian dari pengelolaan operasional untuk mendukung penyaluran gas bumi yang aman, terukur, dan andal.

Offtake Sunyaragi menjadi fasilitas penerimaan dan pengaturan gas bumi sebelum disalurkan melalui jaringan distribusi kepada pelanggan, serta memastikan gas bumi yang diterima dapat disalurkan sesuai dengan parameter operasional yang ditetapkan.

Keberadaan infrastruktur tersebut mendukung pemanfaatan gas bumi di berbagai segmen pelanggan di Cirebon. Saat ini, area Cirebon melayani sebanyak 40.716 pelanggan rumah tangga dan 268 pelanggan kecil, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dengan panjang jaringan pipa mencapai 766 kilometer.