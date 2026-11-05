Gas Bumi dari Jawa Timur ke Jawa Barat Disalurkan Lewat Pipa Cisem

Gas Bumi dari Jawa Timur ke Jawa Barat Disalurkan Lewat Pipa Cisem (Foto: Dokumentasi)

JAKARTA - Gas bumi dari Jawa Timur ke Jawa Barat mulai disalurkan melalui pipa Cirebon-Semarang (Cisem) pada 4 September 2026. Dengan dimulainya penyaluran tersebut, PT Bayu Buana Gemilang (BBG) menjadi salah satu gas shipper yang mengalirkan gas dari Jawa Timur ke Jawa Barat melalui pipa Cisem.

"Pencapaian ini mendukung program strategis Pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan infrastruktur gas bumi di Pulau Jawa sekaligus menghubungkan pasokan gas domestik dengan pelanggan eksisting BBG di Jawa Barat," kata Direktur Utama BBG Andi Rachman di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Pengangkutan gas dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pengangkutan Gas antara BBG dan PT Pertamina Gas (Pertagas), dengan kapasitas harian atau daily reserved capacity sebesar 3 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Kapasitas yang disepakati tersebut mendukung pemanfaatan jaringan transmisi yang saling terhubung oleh BBG untuk memenuhi kebutuhan energi pelanggannya. Dimulainya pengaliran gas ini menindaklanjuti permintaan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar BBG mendukung rangkaian kegiatan commissioning jaringan pipa transmisi ruas Batang-KHT (Cisem II).

Melalui surat tertanggal 3 September 2026, Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi meminta BBG menyediakan gas untuk pelaksanaan pengujian dinamis lanjutan pada sistem pengukuran gas di Kandang Haur Timur (KHT), kegiatan cleaning pigging dari Batang-KHT, serta penyaluran gas berikutnya.

BBG mulai mengalirkan gas pada 4 September 2026, mendukung peralihan dari tahap pengujian dan penyiapan operasi infrastruktur menuju penyaluran gas kepada pelanggan melalui jaringan yang terintegrasi.

Pipa Cisem II sepanjang sekitar 242 kilometer menghubungkan Batang, Jawa Tengah, dengan Kandang Haur Timur, Jawa Barat. Setelah pelaksanaan kegiatan commissioning sistem pengukuran gas selesai dilaksanakan pada 6 September 2026, pipa ini menjadi penghubung penting dalam infrastruktur transmisi gas bumi di Pulau Jawa, yang memungkinkan gas disalurkan antara sumber pasokan dan pusat kebutuhan di berbagai wilayah.