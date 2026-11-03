Pasokan Gas untuk Industri-Pembangkit, PGN LNG Terima 25 Kargo

JAKARTA - PT PGN LNG Indonesia, anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina mencatatkan penerimaan 25 kargo Liquefied Natural Gas (LNG) dengan total volume sebesar 67,24 juta MMBTU hingga triwulan III 2026.

Dari jumlah tersebut, volume penyaluran gas Ex-LNG mencatatkan angka sebesar 65,01 juta MMBTU, atau tumbuh 34,72% secara year-on-year (YoY). Kinerja operasional positif ini mempertegas komitmen perusahaan dalam menjaga ketahanan dan keandalan pasokan energi nasional secara berkelanjutan.

Direktur Utama PGN LNG Indonesia Nofrizal menyampaikan bahwa capaian operasional ini mencerminkan komitmen PGN LNG dalam memenuhi kebutuhan energi bersih.

"Penerimaan 25 kargo LNG hingga triwulan III 2026 ini menunjukkan keandalan operasional dan upaya PGN LNG dalam memastikan kestabilan pasokan energi bersih bagi industri maupun pembangkit listrik nasional. Kami terus berupaya mengoptimalkan seluruh fasilitas pendukung agar pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan," ujar Nofrizal dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Kinerja operasional tersebut ditopang oleh keandalan fasilitas penyimpan dan regasifikasi terapung, yakni Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) Lampung. FSRU Lampung beroperasi secara optimal dengan menerapkan standar keselamatan Occupational Health, Safety, and Environment (OHSE) yang ketat, dibuktikan melalui pencapaian jam kerja aman tanpa kecelakaan kerja.

“Pasokan gas hasil regasifikasi ini tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan energi sektor pembangkit listrik dan industri strategis, tetapi juga menjaga kontinuitas pasokan gas bumi untuk mendukung stabilitas kegiatan ekonomi, pertumbuhan industri dalam negeri, serta pengembangan solusi energi yang lebih bersih di Indonesia,” lanjut Nofrizal.