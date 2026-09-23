Skema CNG Clustering, PGN Pasok Gas Bumi ke RS Sardjito Hemat Biaya 75 Persen

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina memperluas pemanfaatan gas bumi untuk berbagai sektor, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Sardjito Yogyakarta yang memanfaatkan gas bumi untuk mendukung kebutuhan energi dalam kegiatan operasional rumah sakit.

Pemanfaatan gas bumi di RSUP Dr. Sardjito digunakan untuk dua kebutuhan utama yang berlangsung setiap hari, yakni pengoperasian ketel uap (boiler) untuk mendukung kegiatan CSSD atau sterilisasi dan laundry, serta kebutuhan dapur rumah sakit.

Pasokan gas bumi ke RSUP Dr. Sardjito dipenuhi melalui skema CNG Clustering dari fasilitas Pressure Regulating System (PRS), dengan pasokan yang bersumber dari Semarang.

"Kami melakukan pemeliharaan secara rutin untuk memastikan sistem tetap beroperasi secara optimal serta siap merespons apabila terdapat kendala. Untuk RSUP Dr. Sardjito, kami terus menjaga agar pasokan gas bumi tersedia secara andal sesuai kebutuhan operasional rumah sakit,” ujar Area Head PGN Semarang Sugianto Eko Cahyono dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Volume pemakaian gas bumi RSUP Dr. Sardjito saat ini berkisar 25.000 hingga 30.000 meter kubik per bulan. Pemanfaatan gas bumi tersebut memberikan manfaat dari sisi efisiensi biaya operasional rumah sakit.

“Selama menggunakan gas bumi, efisiensi yang kami rasakan cukup signifikan, dengan rata-rata penghematan biaya mencapai 75 persen dibandingkan saat menggunakan energi sebelumnya,” ujar Teknisi Pemeliharaan RSUP Dr. Sardjito, Arismantoro.

Menurut Arismantoro, selain memberikan efisiensi biaya, penggunaan gas bumi juga mendukung upaya rumah sakit dalam menjalankan operasional yang lebih ramah lingkungan. Karakteristik gas bumi yang menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan sejumlah bahan bakar fosil lainnya turut mendukung upaya RSUP Dr. Sardjito dalam memenuhi aspek lingkungan dan prinsip keberlanjutan.