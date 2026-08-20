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CNG Kurangi Impor LPG, Orkestrasi PGN Salurkan Gas Bumi ke Rumah Tangga-Industri

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |08:02 WIB
CNG Kurangi Impor LPG, Orkestrasi PGN Salurkan Gas Bumi ke Rumah Tangga-Industri
CNG Kurangi Impor LPG, Orkestrasi PGN Salurkan Gas Bumi ke Rumah Tangga-Industri (Foto: Dani/Okezone)
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YOGYAKARTA - Pemanfaatan gas bumi ke sendi-sendi kehidupan masyarakat terus dilakukan. Ikhtiar ini menjadi jalan untuk mengurangi ketergantungan impor LPG sehingga menghemat subsidi energi.

Salah satu hal yang menjadi concern saat ini adalah penggunaan gas bumi berbasis Compressed Natural Gas (CNG). 

Melalui inovasi pemanfaatan gas bumi berbasis Compressed Natural CNG clustering, masyarakat Yogyakarta, khususnya kabupaten Sleman, kini sudah dapat menikmati manfaat nyata dari gas bumi yang aman, andal, dan efisien untuk memasak sehari-hari.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengoptimalkan sinergi bersama anak perusahaannya, PT Gagas Energi Indonesia (Gagas) dengan mengangkut gas dalam CNG menggunakan truk sebelum mengubahnya kembali menjadi pasokan gas bertekanan rendah untuk rumah tangga.

CNG dikembangkan untuk membuka akses gas bumi ke wilayah yang tidak memiliki sumber gas di sekitarnya, seperti halnya di Yogyakarta.

Direktur Utama PGN Gagas Santiaji Gunawan mengatakan, CNG memiliki keunggulan karena menggunakan gas bumi yang bersumber dari dalam negeri. Menurut dia, pemanfaatan CNG juga dapat mendukung kemandirian energi nasional.

"Karena ini domestik. Tidak impor. Jadi asli Indonesia," ujar Santiaji di Yogyakarta, Rabu (19/8/2026).

Gas Bumi Berbasis CNG

Dia menambahkan, pengembangan CNG perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperluas pilihan energi bagi masyarakat dan pelaku usaha.

“Kami melihat ini bukan soal menggantikan satu energi dengan energi lain, melainkan memperluas pilihan,” ujarnya.

Menurut Santiaji, penggunaan CNG tidak hanya ditujukan untuk sektor industri. PGN Gagas juga mengembangkan pemanfaatannya untuk rumah tangga melalui sistem jaringan klaster serta pelanggan komersial melalui skema point-to-point.

Pengembangan CNG tersebut menjadi salah satu cara PGN Gagas memperluas akses gas bumi ke wilayah yang tidak memiliki sumber gas di dekatnya.

Gas Bumi Berbasis CNG

 

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