Bahlil Akui Ujung Kulon Punya Potensi Emas, tapi Tak Akan Ada Izin Tambang

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui adanya potensi cadangan mineral, termasuk emas, di sekitar kawasan Ujung Kulon, Banten. (Foto: Okezone.com/ESDM)

JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui adanya potensi cadangan mineral, termasuk emas, di sekitar kawasan Ujung Kulon, Banten. Namun, dia menegaskan pemerintah tidak akan menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK).

Bahlil menjelaskan, keberadaan potensi mineral di suatu wilayah tidak serta-merta membuat kawasan tersebut dapat ditambang. Pemerintah terlebih dahulu melakukan identifikasi dan pemetaan geologi untuk mengetahui potensi sumber daya mineral di suatu daerah.

"Memang ada cadangan. Tetapi kan untuk negara mengetahui bahwa ada cadangan di sana. Bukan berarti langsung dikeluarkan izin," kata Bahlil seusai konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Senin (23/11/2026).

Dia mengatakan, pemerintah telah menetapkan wilayah pertambangan sejak 2014. Penetapan tersebut kemudian diperbarui secara berkala, antara lain pada 2017 dan 2020, dengan mempertimbangkan usulan pemerintah daerah.

Menurut Bahlil, penetapan wilayah pertambangan tidak mencakup kawasan taman nasional. Karena itu, dia membantah informasi yang menyebut pemerintah memasukkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai kawasan yang dapat diberikan izin pertambangan.