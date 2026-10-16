Bahlil Bocorkan BP BUMN hingga Kementerian Investasi di Bawah Kemenko Hilirisasi

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membocorkan terkait kementerian dan lembaga yang berada di bawah payung koordinasinya. Dia menyebut Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) akan berada bawah payung koordinasi Kemenko baru tersebut.

Hal ini disampaikan Bahlil setelah menggelar rapat dengan Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPKM Rosan Roeslani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kementerian ESDM, Jumat (16/10/2026).

Selain BP BUMN, kementerian lain yang berada di bawah payung koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi yaitu Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian ESDM dan targetnya Kementerian Perindustrian sebagai pengampu regulasi di sektor industri.

"(Kemenperin) rasa-rasanya ya. Tapi itu baru feeling ya. Kamu tulis, rasa-rasanya dan feeling, (Kemenperin di bawah Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi)," kata Bahlil dalam konferensi pers.

Pada kesempatan itu, Bahlil menegaskan bahwa daftar Kementerian maupun Lembaga yang akan berada di koordinasinya akan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang diperkirakan bakal rampung dalam waktu dekat.

"Itu kan nanti ada di Perpres. Mungkin Perpres-nya sebentar lagi selesai. Tapi yang tadi rapat dengan saya itu adalah pak Kepala BP BUMN, Kementerian Investasi, insya Allah sudah hampir pasti di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi," sambungnya.