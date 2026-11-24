Bahlil Targetkan Program Pasang Baru Listrik Gratis Naik Jadi 400.000 di 2027

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia memastikan program bantuan pasang baru listrik (BPBL) diberikan secara gratis kepada masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

Upaya memperluas akses listrik melalui BPBL juga terus dilanjutkan dengan peningkatan target penerima manfaat. Pada 2026, pemerintah menargetkan bantuan bagi 250.000 rumah tangga. Jumlah tersebut direncanakan meningkat menjadi 400.000 rumah tangga pada 2027.

"Program ini (BPBL) gratis untuk saudara-saudara saya yang berhak menerima," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (24/11/2026).

Pemerintah menargetkan seluruh rumah tangga kurang mampu yang belum memiliki akses listrik dapat memperoleh sambungan listrik gratis secara bertahap hingga 2029.

Bagi masyarakat yang ingin diusulkan sebagai calon penerima BPBL, pengajuan dapat dikoordinasikan melalui Kepala Desa/Lurah hingga pemerintah daerah setempat untuk diteruskan kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

Program BPBL ini menyasar 80.183 rumah tangga penerima bantuan saat pertama kali dilaksanakan di tahun 2022. Penerima program meningkat pada 2023 dengan 131.600 rumah tangga, kemudian 155.429 rumah tangga menerima bantuan ini pada 2024.

Selanjutnya, di 2025 sebanyak 220.845 rumah tangga menerima bantuan pemasangan listrik gratis.

Manfaat program BPBL dirasakan langsung oleh Jaria (28 tahun) Desa Kurrak, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ia Jaria bersama warga lainnya mendapatkan pemasangan listrik di rumah secara gratis.

Setelah sekian lama hidup dengan penerangan terbatas, sebanyak 70 rumah tangga di Desa Kurrak kini dapat merasakan kehidupan yang lebih terang.