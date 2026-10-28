Update Antrean BBM di Bali, Jatim, dan Sulut Terkendali, Lampung-Gorontalo Menurun

PT Pertamina Patra Niaga mengintensifkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan mengoptimalkan pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). (Foto: Okezone.com/Pertamina)

JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga mengintensifkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dan mengoptimalkan pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Langkah ini dilakukan melalui percepatan distribusi, penambahan armada mobil tangki, penguatan operasional terminal dan SPBU, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan pemantauan stok dan penyaluran BBM dilakukan secara berkala. Perusahaan juga memprioritaskan pengiriman ke SPBU yang membutuhkan percepatan pasokan.

“Pertamina Patra Niaga terus mengintensifkan penyaluran BBM melalui penguatan pasokan, optimalisasi armada, dan pengaturan distribusi sesuai kebutuhan di lapangan. Koordinasi antara terminal BBM, mobil tangki, dan SPBU juga terus diperkuat agar pasokan dapat segera diterima dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” ujar Kitty.

Berdasarkan pemantauan operasional pada Selasa (27/10/2026), antrean di Bali, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara telah kembali terkendali. Sementara itu, antrean di Lampung dan Gorontalo menunjukkan tren penurunan.

Untuk menjaga kelancaran distribusi, Pertamina Patra Niaga memperkuat pasokan melalui penambahan armada mobil tangki dan optimalisasi operasional terminal.

Di Jawa Timur, perusahaan menambah 41 mobil tangki melalui skema spot charter dengan total kapasitas 1.184 kiloliter (KL). Perusahaan juga mengoperasikan sejumlah terminal selama 24 jam dan mengoptimalkan layanan di 17 SPBU yang beroperasi selama 24 jam.

Di Sulawesi Utara, Pertamina Patra Niaga menambah 11 mobil tangki melalui skema spot charter dengan total kapasitas 200 KL. Sementara itu, operasional Integrated Terminal (IT) Bitung diperpanjang menjadi 24 jam.