HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fakta Pengangguran di RI Turun Jadi 7,46 Juta Orang hingga 67% Pekerja Kerja Lebih dari 35 Jam Seminggu

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |07:02 WIB
5 Fakta Pengangguran di RI Turun Jadi 7,46 Juta Orang hingga 67% Pekerja Kerja Lebih dari 35 Jam Seminggu
5 Fakta Pengangguran di RI Turun Jadi 7,46 Juta Orang hingga 67% Pekerja Kerja Lebih dari 35 Jam Seminggu (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka pengangguran di Indonesia turun menjadi 7,46 juta orang per Agustus 2025. Jumlah ini turun sekitar 4.000 orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2024.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran yaitu sebesar 7,46 juta orang atau menurun sekitar 4,000 orang dibandingkan dengan bulan Agustus 2024," kata 
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Meski jumlah pengangguran di Indonesia turun menjadi 7,46 juta orang, namun BPS mencatat pekerja paruh waktu (antara 1 sampai 30 jam seminggu) meningkat, dengan pekerja paruh waktu formal bertambah signifikan 1,66 juta orang menjadi 36,29 juta orang. 

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta soal angka pengangguran di Indonesia yang turun menjadi 7,46 juta orang, Minggu (9/11/2025).

1. Angka Pengangguran di Indonesia Turun

BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,46 juta penduduk per Agustus 2025. Angka pengangguran ini setara dengan 4,85% dari jumlah penduduk Indonesia.

"Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan TPT terjadi pada laki-laki dan perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun pedesaan," ungkap Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud.

BPS mencatat angkatan kerja yang tidak terserap dan menjadi pengangguran sebanyak 7,46 juta orang ini menurun 4 ribu orang dibanding Agustus 2024.

Jika dibandingkan Agustus 2024, hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali kegiatan jasa lainnya, pertambangan dan lainnya, serta aktivitas keuangan dan asuransi serta real estate.

2. Angkatan Kerja di Indonesia

Per Agustus 2025, total penduduk usia kerja mencapai 218,17 juta orang, bertambah 2,80 juta orang dari tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja mencapai 154 juta orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,59 persen—sedikit lebih rendah dari 70,63 persen pada Agustus 2024.

Dari angkatan kerja, sebanyak 146,54 juta orang tercatat bekerja, meningkat 1,90 juta orang. Hal ini sejalan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun menjadi 4,85 persen, lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
