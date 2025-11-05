Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPS: Pekerja Formal di RI Meningkat, Angka Pengangguran Turun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |12:31 WIB
BPS: Pekerja Formal di RI Meningkat, Angka Pengangguran Turun
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan proporsi pekerja formal pada Agustus 2025 yang mencapai 42,20 persen dari total penduduk bekerja. 

Angka ini meningkat dari 42,05 persen pada Agustus 2024, menunjukkan perbaikan kualitas pasar tenaga kerja nasional ditengah perekonomian yang tumbuh solid.

Sementara, tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2025 tercatat 4,85 persen, turun dari  4,91 persen pada Agustus 2024. 

“Terjadi penurunan TPT, diikuti penurunan jumlah pengangguran terbuka menjadi 7,46 juta orang pada Agustus 2025," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh Edy Mahmud, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

“Proporsi penduduk yang bekerja pada kegiatan formal mengalami peningkatan selama Agustus 2024-Agustus 2025, utamanya didorong oleh meningkatnya penduduk yang bekerja sebagai buruh, karyawan atau pegawai," tambah Edy. 

 

Telusuri berita finance lainnya
