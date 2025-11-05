Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Angka Pengangguran RI Turun ke 7,46 Juta Orang

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |12:01 WIB
Angka Pengangguran RI Turun ke 7,46 Juta Orang
Potret Masyarkat Sedang Mencari Kerja. (Foto: Okezone.com/Kemnaker)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,46 juta penduduk per Agustus 2025. Angka pengangguran ini setara dengan 4,85% dari jumlah penduduk Indonesia.

"Angka ini lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan TPT terjadi pada laki-laki dan perempuan, serta di wilayah perkotaan maupun pedesaan," ungkap Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh. Edy Mahmud, Rabu (5/11/2025).

BPS mencatat angkatan kerja yang tidak terserap dan menjadi pengangguran sebanyak 7,46 juta orang ini menurun 4 ribu orang dibanding Agustus 2024.

Jika dibandingkan Agustus 2024, hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali kegiatan jasa lainnya, pertambangan dan lainnya, serta aktivitas keuangan dan asuransi serta real estate.

Tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Sementara tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja terbanyak dalam satu tahun terakhir adalah pertanian, akomodasi dan makanan-minuman, serta industri pengolahan, masing-masing meningkat 0,49 juta, 0,42 juta, dan 0,30 juta orang.

Di sisi lain, jumlah tenaga kerja di Indonesia meningkat hingga Agustus 2025. BPS mencatat jumlah angkatan kerja per Agustus 2025 mencapai 154 juta orang, atau bertambah 1,89 juta orang dibandingkan Agustus 2024. Sementara, bukan angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang, naik 0,91 juta orang.

 

