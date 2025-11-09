Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perempuan Makin Aktif di Dunia Kerja, Ini Buktinya

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |12:10 WIB
Perempuan Makin Aktif di Dunia Kerja, Ini Buktinya
Partisipasi perempuan di dunia kerja meningkat per Agustus 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Partisipasi perempuan di dunia kerja meningkat per Agustus 2025. Meski masih tertinggal dari laki-laki, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan menunjukkan tren kenaikan.

Mengutip data BPS, TPAK tercatat turun pada Agustus 2025 menjadi 70,59%, lebih rendah dibanding Agustus 2024 yang mencapai 70,63%.

Jika dibedakan berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, masing-masing 84,4% dan 56,63%. Meskipun begitu, TPAK laki-laki menurun, sementara TPAK perempuan meningkat.

Ada perubahan gender yang menarik: perempuan mulai lebih aktif, sementara laki-laki menurun sedikit.

BPS mencatat angkatan kerja yang tidak terserap dan menjadi pengangguran sebanyak 7,46 juta orang, menurun 4 ribu orang dibanding Agustus 2024.

Jika dibandingkan dengan Agustus 2024, hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali kegiatan jasa lainnya, pertambangan dan lain-lain, serta aktivitas keuangan, asuransi, dan real estate.

Tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. Sementara tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan serapan tenaga kerja terbanyak dalam satu tahun terakhir adalah pertanian, akomodasi dan makanan-minuman, serta industri pengolahan, masing-masing meningkat 0,49 juta, 0,42 juta, dan 0,30 juta orang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181764//pekerja-vj0u_large.jpg
5 Fakta Pengangguran di RI Turun Jadi 7,46 Juta Orang hingga 67% Pekerja Kerja Lebih dari 35 Jam Seminggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182285//viral-MpAq_large.jpg
Pekerja Gratis Naik Angkutan Umum di Jakarta, DPRD: Ringankan Beban Masyarakat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/612/3182015//working_mom-jtCA_large.jpg
Mitos vs Realita Karier untuk Working Mom, Apa Saja? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181667//transjakarta-Qn5s_large.jpg
Syarat dan Cara Daftar Kartu Pekerja Jakarta 2025, Naik MRT-LRT dan Transjakarta Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181538//pengangguran-TKi2_large.png
Pengangguran RI Turun 4.000 Orang, Pekerja Paruh Waktu Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181504//pekerja-Meab_large.jpg
BPS: Pekerja Formal di RI Meningkat, Angka Pengangguran Turun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement