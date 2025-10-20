Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sidang Kabinet 1 Tahun Pemerintahan, Prabowo: Pengangguran Turun 4,67%, Terendah Sejak Krisis 1998

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 20 Oktober 2025 |17:22 WIB
Sidang Kabinet 1 Tahun Pemerintahan, Prabowo: Pengangguran Turun 4,67%, Terendah Sejak Krisis 1998
Presiden Prabowo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke 4,67 persen dalam setahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, Prabowo menyebut, angka itu menjadi yang terendah sejak krisis tahun 1998. “Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,67 persen ini adalah terendah sejak krisis 1998,” kata Prabowo dalam arahannya pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Namun, Prabowo meminta jajarannya tidak boleh puas. Meski tingkat kemiskinan juga turun ke 8,47 persen dan menjadi yang terendah sepanjang sejarah.

“Kita bersyukur dan berterima kasih, walaupun kita tidak boleh puas. Sekali lagi kita tidak boleh puas karena 4,67 persen dari 287 juta orang itu angka yang cukup besar. Dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan seksama,” ucap Prabowo.

Apalagi, Prabowo memahami, tingkat pengangguran itu masih sangat meresahkan bagi pengangguran.

 

Halaman:
1 2
