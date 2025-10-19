Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Warga Harap Ekonomi Tumbuh 8% di Tangan Purbaya

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 19 Oktober 2025 |11:38 WIB
1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Warga Harap Ekonomi Tumbuh 8% di Tangan Purbaya
1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Warga Harap Ekonomi Tumbuh 8% di Tangan Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Senin 20 Oktober 2025. Sejumlah kebijakan dan program telah digenjot Prabowo-Gibran bersama jajaran Kabinet Merah Putih, lantas seperti apa tanggapan masyarakat?

Syarif (25) warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menunaikan janji soal pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat terealisasi.

Optimistis muncul ketika Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk langsung oleh Prabowo untuk memperbaiki situasi perekonomian di Tanah Air.

"Harapannya bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, janji-janji Presiden Prabowo soal pertumbuhan ekonomi 8% bisa terealisasi karena kita tahu ekonomi Indonesia kemarin-kemarin dirasa sedang tidak baik-baik saja," ucap Syarif saat ditemui di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (19/10/2025).

"Dengan optimisme dan mengangkat Pak Purbaya sebagai Menkeu banyak optimisme dari warga semakin meningkat semoga yang dicita-citakan bangsa ini dan Pak Presiden tercapai," sambungnya.

Di sisi lain, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan capaian kinerja ekonomi nasional selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177245/presiden_prabowo-JWFn_large.jpg
Luhut: Prabowo Bakal Bentuk Tim Khusus Atasi Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177194/mensesneg-tXam_large.jpeg
Prabowo Instruksikan Pendapatan Pajak Naik di Era Menkeu Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177135/presiden_prabowo-kOe8_large.jpg
Prabowo Targetkan Bangun 1.000 Desa Nelayan di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177070/prabowo_subianto-eym7_large.jpg
Alasan Prabowo Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177063/prabowo_subianto-t9wT_large.jpg
Cerita Prabowo Hapus Utang Petani-UMKM Ditentang Bankir: 25 Tahun Tak Bisa Bayar, Sulit Dilunasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177055/prabowo_subianto-UiRw_large.jpg
Ketika Prabowo Terkejut soal Desa Nelayan hingga Realisasikan Kopdes
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement