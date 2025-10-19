1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Warga Harap Ekonomi Tumbuh 8% di Tangan Purbaya

JAKARTA - Satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran pada Senin 20 Oktober 2025. Sejumlah kebijakan dan program telah digenjot Prabowo-Gibran bersama jajaran Kabinet Merah Putih, lantas seperti apa tanggapan masyarakat?



Syarif (25) warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan berharap pemerintahan Prabowo-Gibran mampu menunaikan janji soal pertumbuhan ekonomi 8 persen dapat terealisasi.



Optimistis muncul ketika Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk langsung oleh Prabowo untuk memperbaiki situasi perekonomian di Tanah Air.



"Harapannya bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, janji-janji Presiden Prabowo soal pertumbuhan ekonomi 8% bisa terealisasi karena kita tahu ekonomi Indonesia kemarin-kemarin dirasa sedang tidak baik-baik saja," ucap Syarif saat ditemui di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (19/10/2025).



"Dengan optimisme dan mengangkat Pak Purbaya sebagai Menkeu banyak optimisme dari warga semakin meningkat semoga yang dicita-citakan bangsa ini dan Pak Presiden tercapai," sambungnya.



Di sisi lain, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan capaian kinerja ekonomi nasional selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.