Purbaya soal 1 Tahun Prabowo-Gibran

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan soal capaian Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam satu tahun kepemimpinan, terutama di bidang ekonomi.



Menurut Purbaya, fundamental ekonomi kuat, stabilitas makroekonomi terjaga dan kesejahteraan meningkat menjadi catatan penting selama periode satu tahun pemerintahan Prabowo.



Pada kuartal II-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil tinggi di 5,12%, salah satu tertinggi di antara negara G20. Purbaya optimistis kinerja ekonomi nasional akan terus membaik hingga akhir tahun.



“Jadi ini semua sebagian angka pertumbuhan triwulan kedua. Saya yakin triwulan ketiga akan turun sedikit, tapi enggak apa-apa. Triwulan keempat tumbuhnya akan lebih cepat,” ungkap Purbaya di Jakarta pada Kamis 16 Oktober 2025.



Sementara, data inflasi juga terjaga rendah di 2,65% (yoy) dengan defisit APBN hanya di 1,56% dari PDB. Masing-masing termasuk yang terendah di antara negara G20.



Purbaya menjelaskan, pencapaian ini tidak lepas dari strategi pengelolaan kas negara melalui penempatan Rp200 triliun di Bank Himbara yang bertujuan produktif mendukung aktivitas ekonomi.



“Dampaknya ke perekonomian beda. Karena tadi di sistem yang tadinya kering mulai ada uang yang cukup, anda hajar lebih jauh. Itu yang menimbulkan optimisme di ekonomi,” kata Purbaya.



Dari sisi perdagangan, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan selama 64 bulan berturut-turut, dengan pertumbuhan 45,8% sepanjang Januari hingga September 2025.