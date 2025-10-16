Advertisement
HOT ISSUE

Alasan Prabowo Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 16 Oktober 2025 |09:29 WIB
Alasan Prabowo Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN
Alasan Prabowo Izinkan Warga Negara Asing Pimpin BUMN (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) bisa memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, pemerintah telah mengubah peraturan untuk membuka peluang bagi profesional asing memimpin perusahaan BUMN.

“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” ucap Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, di forum Forbes Global CEO Conference 2025 di St. Regis, Rabu (15/10/2025).

Selain itu, Prabowo menegaskan arah kebijakan rasionalisasi terhadap BUMN. Salah satunya akan memangkas jumlah BUMN dari 1.000 menjadi sekitar 200.

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, atau 230, 240 dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa reformasi BUMN bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil usaha negara yang selama ini masih rendah.

“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” katanya.

 

