Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Tambahan Rp30 Triliun, Purbaya Pede Ekonomi RI Tembus 5,7%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |06:57 WIB
BLT Tambahan Rp30 Triliun, Purbaya Pede Ekonomi RI Tembus 5,7%
Pemberian BLT tambahan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. (Foto: okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini bahwa pemberian BLT tambahan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, anggaran BLT akan langsung mengalir ke masyarakat sehingga diharapkan berdampak positif terhadap daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau Rp30 triliun saja bisa langsung ke masyarakat, jadi akan membuat yang penting. Kalau dengan seperti itu, saya bukan 5,5 lagi pertumbuhan ekonomi, hitungan kita 5,67, hampir 5,7%,” jelasnya, Sabtu (18/10/2025).

Purbaya melanjutkan, besaran bantuan yang diterima masing-masing keluarga diberikan selama tiga bulan dengan nominal Rp300 ribu per bulan per keluarga.
Namun, kata Purbaya, untuk perhitungan rinci total anggaran dilakukan oleh tim teknis.

“Penerima manfaat tiga bulan kan? Masing-masing Rp300 ribu per bulan. Pokoknya gini, mereka minta, saya kasih. Hitungannya seperti itu. Kalau Anda minta angka lebih besar, nanti kita cek lagi ke mereka,” ujarnya.

Purbaya menegaskan bahwa tambahan BLT ini bukan berasal dari anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang sempat dikabarkan memiliki serapan rendah.

“Oh bukan, memang ada di APBN seperti itu,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177484//menkeu_purbaya-p4bm_large.jpg
BLT Tambahan Rp30 Triliun dari APBN, Purbaya: Kita Kaya Kok!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177470//blt-m5XE_large.jpg
BLT Tambahan Rp30 Triliun Mulai Dicairkan Minggu Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177446//menko_airlangga-8yNe_large.jpg
BLT Tambahan Cair Bulan Ini, Beda dari PKH dan Bantuan Sembako
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177433//airlangga_blt-eOVR_large.jpg
BREAKING NEWS: BLT Kembali Cair di Oktober sampai Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176913//bansos_cair-QdN5_large.png
Bansos Oktober 2025 Cair Lagi, Ini NIK KTP Penerima Bantuan Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/320/3176849//bansos-40x8_large.jpg
Nama Anda Dicoret dari Daftar Penerima Bansos? Ini Cara Sanggah dan Syarat Ajukannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement