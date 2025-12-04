BLT Kesra Cair Rp900 Ribu, Ingat Jangan Buat Judol dan Beli Rokok!

Progres penyaluran bantuan melalui PT Pos Indonesia yang kini telah mencapai sekitar 85 persen. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Penerima Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) diingatkan untuk menggunakan bantuan Rp900.000 sesuai peruntukannya, yakni untuk belanja kebutuhan pokok.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico mengimbau penerima untuk membelanjakan bantuan secara tepat.

"Tidak diperkenankan untuk digunakan kayak judol, untuk beli rokok, atau hal-hal yang memang dianggap tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari," ujarnya di Kantor Pos Jakarta Timur, Kamis (4/12).

Robben turut menyampaikan progres penyaluran bantuan melalui PT Pos Indonesia yang kini telah mencapai sekitar 85 persen.

"Hari ini kita lihat yang di PT Pos sudah mencapai sekitar 85 persen, dari 12 jutaan penerima manfaat memang disalurkan lewat PT Pos," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa BLT Kesra merupakan program Presiden yang ditujukan kepada masyarakat desil 1 sampai 4 untuk membantu menggerakkan perekonomian kelompok tersebut.

"Ini program Pak Presiden untuk warga dari desil 1 sampai 4 yang difungsikan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, supaya warga desil 1 sampai 4 bisa kemudian bergerak ekonominya,” katanya.

Robben menambahkan Kemensos dan petugas di lapangan juga melakukan pengantaran bantuan bagi penerima yang tidak dapat datang langsung ke kantor pos.

"Terutama untuk saudara-saudara kita yang disabilitas, untuk saudara-saudara kita yang udah lansia, yang memang tidak memungkinkan jalan cukup jauh atau tidak bisa datang," ujarnya.