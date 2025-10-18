Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Tambahan Cair Rp300 Ribu per Keluarga Selama 3 Bulan

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |08:08 WIB
BLT Tambahan Cair Rp300 Ribu per Keluarga Selama 3 Bulan
Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan siap dicairkan mulai minggu depan. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan siap dicairkan mulai minggu depan. BLT tambahan ini menyasar 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

BLT ini berbeda dengan BLT yang ada dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Oleh karena itu, adanya BLT tambahan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, besaran bantuan yang diterima masing-masing keluarga diberikan selama tiga bulan dengan nominal Rp300 ribu per bulan per keluarga.

Namun, kata Purbaya, perhitungan rinci total anggaran dilakukan oleh tim teknis.

“Penerima manfaat tiga bulan, kan? Masing-masing Rp300 ribu per bulan. Pokoknya gini, mereka minta, saya kasih. Hitungannya seperti itu. Kalau Anda minta angka lebih besar, nanti kita cek lagi ke mereka,” ujarnya, Sabtu (18/10/2025).

Purbaya memastikan, tambahan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat (BLT Kesra) senilai Rp30 triliun yang diumumkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

1 2
