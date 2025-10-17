BLT Tambahan Rp30 Triliun Mulai Dicairkan Minggu Depan

BLT tersebut didapat dari hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan Rp30 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang siap dicairkan bulan ini hingga Desember 2025. BLT tersebut didapat dari hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan.

"Anggaran dari hasil efisiensi, realokasi anggaran," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Airlangga menyampaikan bahwa BLT tambahan ini berbeda dengan BLT yang disalurkan melalui program PKH ataupun bantuan sembako yang sudah diberikan sebelumnya.

"BLT tambahan ini berbeda dengan BLT reguler yang sudah disalurkan Kemensos kepada 20,88 juta keluarga melalui program PKH dan juga bantuan sembako," katanya.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan paket ekonomi berupa pemberian BLT untuk 35 juta keluarga.

"Terkait BLT, Bapak Presiden minta menambahkan BLT ini yang diberikan Oktober, November, dan Desember 2025. Dan akan diterima oleh 35.046.783 KPM," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, jumlah BLT yang diberikan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Adapun penerimanya adalah Desil I sampai IV berdasarkan DTSEN.