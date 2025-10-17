Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Tambahan Cair Bulan Ini, Beda dari PKH dan Bantuan Sembako

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 17 Oktober 2025 |17:33 WIB
BLT Tambahan Cair Bulan Ini, Beda dari PKH dan Bantuan Sembako
Menko Airlangga Umumkan Pencairan BLT Tambahan. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) cair lagi bulan ini hingga Desember 2025. Bantuan ini berbeda dengan BLT yang disalurkan melalui program PKH ataupun bantuan sembako yang sudah diberikan sebelumnya.

"BLT tambahan ini berbeda dengan BLT reguler yang sudah disalurkan Kemensos kepada 20,88 juta keluarga melalui program PKH dan juga bantuan sembako," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kantor Pos Cikini, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan paket ekonomi berupa pemberian BLT untuk 35 juta keluarga.

"Terkait BLT, Bapak Presiden minta menambahkan BLT ini yang diberikan Oktober, November, dan Desember 2025. Dan akan diterima oleh 35.046.783 KPM," ujar Airlangga.

Airlangga mengatakan, jumlah BLT yang diberikan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Adapun penerimanya adalah Desil I sampai IV berdasarkan DTSEN.

"Bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang, kalau asumsi 1 KPM terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak," ujarnya.

 

